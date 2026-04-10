【モデルプレス＝2026/04/10】女優の石井杏奈が4月9日、自身のInstagramを更新。雑誌撮影のオフショットを公開し、話題となっている。【写真】27歳美人女優「さすが」美脚輝く個性派ミニ丈コーデ◆石井杏奈、雑誌撮影時のオフショット公開石井はファッション誌『InRed』（宝島社）とハイブランド『Valentino』のアカウントをメンションし、撮影でのオフショットをショート動画で投稿。胸元の白のリボンと黒いミニワンピースに赤い