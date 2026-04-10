ドル高優勢も落ち着いた動き＝東京為替概況 イスラエルが、イランの支援するレバノンのシーア派武装組織ヒズボラへの攻撃を強めていることを受けて、イランはホルムズ海峡の閉鎖を継続しており、リスク警戒からのドル高が優勢となっている。 ドル円は昨日海外市場で159.30円を付けた後、イスラエルがレバノンと直接交渉するとのニュースもあり158.60円台まで下落した。その後159.00円付近に戻して東京市場