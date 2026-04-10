【これからの見通し】原油価格が下がり切らず、インフレ上昇警戒は利上げか景気悪化か 中東情勢に対する期待は剥落してきているようだ。米国とイランが２週間の一時停戦で合意したが、その実効性には疑問が残っている。イスラエルの好戦姿勢やイランのホルムズ海峡実質封鎖に加え、米国が合意できなければ再び激しく攻撃することをちらつかせていることなどが背景にある。 一時停戦を受けてNY原油先物は117ドル台から91