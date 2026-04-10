ドル円１５９．２５近辺、ユーロドル１．１６８５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は159.25近辺、ユーロドルは1.1685近辺で推移している。ここまで全般的にドル買いの動きが優勢となっている。ドル円は158.95から159.37までのレンジで上昇。ユーロドルは1.1704から1.1683までのレンジで下落している。ただ、ドル指数をみるとドル高の動きは比較的小幅にとどまっていることがわかる。 USD/JPY1