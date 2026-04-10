秋田市外旭川の住宅火災（視聴者提供・10日午前7時ごろ撮影） １０日朝、秋田市の住宅で起きた火災は、午後０時半に鎮火しました。 この火事で、火元の住宅１軒が全焼したほか、周辺の住宅や物置小屋あわせて６軒やカーポートの一部が焼けました。火元に住む人や周辺の住民に、けがをした人はいません。 ※視聴者提供映像（10日午前7時ごろ撮影）