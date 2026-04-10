旬のたけのこ。自宅でアク抜きしたくても、ぬかを買う手間やアク抜きした鍋が汚れて片づけが面倒だなと思うことも。今回は、米、小麦粉、塩、重曹など家にある材料で簡単にアク抜きできる方法をご紹介します。 ▼ お米と圧力鍋で お米とたけのこを圧力鍋で煮るだけ。つくれぽが100件以上届く、人気のアク抜き方法です。 ▼ レンジでもアク抜きできる なんとレンチン10分ほどでアク抜きできます。米や小麦粉とともにレンジで加