「永遠の化学物質」と呼ばれるPFAS（ピーファス）。色もなく、匂いもなく、味もしない。だが、この見えない化学物質が日本の飲み水に入り込んでいる。2026年4月、日本はようやく水質基準を義務化したが、その数値は甘く、規制は世界から大きく遅れたままだ。（全2回の1回目／続きを読む）【動画を見る】日本の「水の安全神話」は崩壊している？ テフロン加工にも使われる“PFAS”に「発がん性」の懸念《世界中で規制が進むも日本は