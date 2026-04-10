お笑いコンビ「EXIT」りんたろー。（39）が10日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、路上で犬に足をかまれたと明かした。りんたろー。は「駅に向かって歩いてたら、ブルドッグに足噛まれた」と報告。また「飼い主の方も『あーごめんなさーい』と吠えちゃった時ぐらいのテンションだった！僕以外の人じゃなくてよかった！最高の一日のスタート」とつづっていた。ファンからは「ありえない…」「ウソでしょ？」「普通に心配