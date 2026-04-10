愚痴を聞き出そうとしたかと思いきや、むしろ自分が悪口を言い出したママ友。「昔から彼女を大切にしない」とか「服がダサい」とか…え？ なにがしたいの？幼なじみとはいえ、人の旦那さんを下げる発言って…どうなんですか!?>>【まんが】ママ友は夫の友だち(ウーマンエキサイト編集部)