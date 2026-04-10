東京都は１０日、新たな国際文化芸術祭「ＡＲＴＥＴＯＫＹＯ（アルテ・トーキョー）」を今年の秋冬から毎年開催すると発表した。初回は１０月１０日〜１２月３１日までの３か月、現代アートや演劇、音楽、イルミネーション、エンターテインメントなど多彩なイベントを結び合わせ、「芸術都市・東京」の魅力を国内外へ強く発信する。アルテはイタリア語やスペイン語で芸術を意味する。小池百合子都知事は１０日の定例記者会見