フリーアナウンサー有働由美子（57）が10日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）にパーソナリティーとして生出演し、出演するTBSドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜後10・00）の感想戦を行った。アナウンサー役以外では初めてのドラマ出演で、女優本格デビュー作となった同作。有働は、子育てを終えたみなと（永作博美）が、一念発起してすし職人を目指すストーリーで、有働はその友人・泉美を演じた。「これは