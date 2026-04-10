高市総理大臣は、石油の国家備蓄を5月上旬に追加で20日分放出すると表明しました。高市総理大臣：年を越えて石油の供給を確保するめどがついている。原油の安定供給に万全を期すため、5月上旬以降、第2弾の国家備蓄の放出として約20日分を放出する。10日朝、総理官邸で開かれた「中東情勢に関する関係閣僚会議」で、高市総理は原油について「日本全体として必要な量を確保している」と強調しました。一方、「一部で供給の偏りや流