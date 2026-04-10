フリーアナウンサー青木源太（42）が10日、MCを務めるカンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」に出演し、親交のあるタレントDAIGO（48）との関係性を明かした。番組では、DAIGOが8日にインスタグラムを更新し、同日に48歳を迎えたことを報告。最初に祝福メッセージを送ってくれたのがHYDEで「0時ぴったりに届いた」と喜びと感謝をつづった話題を取り上げた。DAIGOの誕生日にお祝いメールを送ったのか問われた