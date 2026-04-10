【第15話】 4月10日公開 第15話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は4月10日、平野耕太氏によるマンガ「ヘルシング」第15話をCOMIC Y-OURSで公開した。 第15話では、2人を殺害すべく、ホテルを包囲していた部隊が突入。アーカードは相手が人間だろうと関係なく、殺戮を開始する。 「ヘルシング」のページ (C)平野耕太／少年画報社