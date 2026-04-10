たまごっちのチャーム『Tamagotchi Pop!』が、5月16日に発売されることが発表された。 【画像あり】ラインナップ一覧 『Tamagotchi Pop!』は、デバイスからたまごっちのキャラクターが飛び出したデザインのチャーム商品。存在感のある大きめサイズで、カバンやリュックなどに取り付けて楽しめるアイテムとなっている。 ラインナップは全6種で、いずれか1種がランダムで封入される。価格は各2,200円（税