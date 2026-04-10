コロプラは、4月23日発売予定のNintendo Switch用ソフト『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』について、『デビル メイ クライ 5』とのコラボレーションコンテンツに関する新情報を公開した。 【画像あり】ダンテ・ネロ・バージルが登場するスクリーンショット（画像多数） 本作は金子一馬が手がけるデッキ構築タワーダンジョンだ。本編のストーリー中盤に『デビル メイ クライ 5』のダンテ・ネ