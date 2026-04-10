１０日午後の債券市場で、先月中心限月６月限は続落した。日銀の早期利上げ観測が円債相場の重荷になり、ジリ安の展開となった。 中東情勢を巡るニュースに対して市場の関心が向かうなか、この日は利付国債や日銀の国債買入オペといった需給イベントがなかった。日銀が１０日に発表した３月の企業物価指数（速報）は前年同月比２．６％増。市場予想を上回る伸びとなり、国内でのインフレ圧力の高まりと、日銀が利上げ