トライアルホールディングスがこの日の取引終了後、３月度の月次売上高速報を発表しており、既存店売上高は前年同月比０．３％増と３カ月連続で前年実績を上回った。 前年に比べて休日が１日少ない影響がマイナス１．４ポイントあったものの、３月２０日～２９日に開催した「ＳＵ－ＰＡＹ祭」が来店を喚起し、売り上げの成長を支えた。また、過去最多の単月アプリ会員登録数を記録し、会員基盤の拡大に貢