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◎経済統計・イベントなど ◇４月１３日 ０８：５０日・マネーストック ２３：００米・中古住宅販売件数 ※ＩＭＦ（国際通貨基金）・世界銀行の春季会合（１８日まで） ※タイ市場が休場 ◇４月１４日 ０７：２０米・ミランＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が討議に参加 ０８：０１英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査 ０９：３０豪・ウエストパック消費者信頼感指数 １０：３０日・２０年物利