たまごっち30周年を記念したPOP UPストア『みんなしゅ～ご～！たまごっちのおみせ』が、5月1日の東京駅一番街を皮切りに全国の会場で順次開催されることが発表された。 【画像あり】会場で販売される限定品・先行販売 同イベントは東京、大阪、福岡、宮城、埼玉、愛知、広島、北海道、兵庫を巡回する形で、5月1日から翌年1月5日にかけて展開される。初回会場となる東京駅一番街 いちばんプラザでは、混雑回避の