（嘉義中央社）南部・嘉義県の山間部でホタルが大発生している。同県文化観光局は、4月は観賞に最適な時期だとして来訪を呼びかけている。4月に入り続いていた雨が上がり、一部の遊歩道ではホタルが飛び交う様子が確認されている。写真家の洪年宏さんは9日、中央社の取材に応じ、雨の後はホタルが一気に増える絶好の時期だと説明した。2日前、竹崎郷の山間部で、群がるホタルの写真をカメラに収めたという。 県文化観光局によると