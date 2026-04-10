【これは２０２５年度話題の記事を再掲載・再構成したものです。※２０２５年１２月３１日掲載内容】 【画像】実際のクマからわかる"破壊力" ２０２５年は例年に比べ、桁違いのペースでクマが目撃されました。山形県内の２０２５年のクマの目撃件数は、前の１年間の目撃件数の８倍以上となっています。 県によりますと、２０２５年のクマの目撃件数は２８３０件（１２月２１日時点）。前の１年間の目撃件数は３４８件だっ