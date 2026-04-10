アーセナルは今シーズン終了後も忙しい夏を迎えることとなりそうだ。プレミアリーグで3年連続2位に終わったアーセナルは昨年夏、総額2億5000万ポンド（約534億円）以上を注ぎ込む超大型補強を敢行。その甲斐あってか、カラバオ・カップとFAカップは無念の敗退となったものの、プレミアリーグで2位マンチェスター・シティに暫定「9」ポイント差をつけて首位に立ち、チャンピオンズリーグ（CL）では敵地での準々決勝ファーストレ