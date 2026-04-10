【その他の画像・動画等を元記事で観る】 フィンランド出身のロックバンド、Us（アス）が、日本の伝説的ロックバンド、ミッシェル・ガン・エレファント（※以下、TMGE）の楽曲「Baby, please go home」のカバーを4月10日に配信リリース。元TMGEのベーシスト、ウエノコウジがコメントを寄せた。 ■アスはライブのSEに「スモーキン・ビリー」を使用するなど、ミッシェルを敬愛 Usは公演前の登場