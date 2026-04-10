山下智久が自身のSNSを更新し、41歳の誕生日を迎えた心境を綴り最新ショットを披露した。 【写真】41歳の誕生日にデニムジャケット姿のクールな最新ショットを披露した山下智久 ■山下智久4月9日に「41 today. Still dreaming like I’m 14.」 Instagramには「41 today. Still dreaming like I’m 14.（今日41歳に。まだ14歳みたいに夢を見ている）」というメッセージを記し、最新の姿を収めたショットを公開。