Snow Man宮舘涼太が表紙を飾る、3月25日発売の音楽＆カルチャーメディア『VI/NYL #029』（バイ＆ナル）の誌面ショットが雑誌公式Xで公開された。 【写真】スパイキーヘアの宮舘涼太がサングラスをかけ咆哮するような『VI/NYL #029』カットなど①② ■ライブシーンのような迫力ある爆イケカット 公開された中面カットで宮舘は、サイバーパンクな大きめサングラスと、無造作に立ち上げたス