インターアクション [東証Ｐ] が4月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比37.5％減の7.9億円に落ち込んだ。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の7.3億円→8.5億円(前期は13.8億円)に17.4％上方修正し、減益率が47.3％減→38.1％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(