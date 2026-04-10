TVer公式Xで、嵐の二宮和也と櫻井翔が出演したTBS系金曜ドラマ『山田太郎ものがたり』（2007年）のビジュアルが公開された。 【写真】二宮和也＆櫻井翔19年前の“貴公子”ビジュアル／嵐「Happiness」ジャケ写 ■主題歌「Happiness」の爽やかジャケットには嵐の5人が集結 TVerでは『山田太郎ものがたり』が配信中。それに伴いビジュアルが公開された。 ビジュアルでは、二宮が演じた主人公の山田太郎には“ビンボー