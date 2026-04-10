関通ホールディングス [東証Ｇ] が4月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常損益は2億8500万円の黒字(前の期は9200万円の赤字)に浮上し、27年2月期の同利益は前期比43.5％増の4億0900万円に拡大する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常損益は1億5900万円の黒字(前年同期は5200万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-0.9％→3.4％に大幅改善した。 株探ニュ