進和 [東証Ｐ] が4月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比22.2％増の30.1億円に伸び、従来の10.8％減益予想から一転して増益で着地。 通期計画の45億円に対する進捗率は66.9％に達し、5年平均の52.2％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益は前年同期比36.5％減の14.8億円