京進 [東証Ｓ] が4月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期(9ヵ月の変則決算)の連結経常利益は4.7億円になり、27年2月期は5.5億円の見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は7.81円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.2％増の2.7億円となったが、売上営業利益率は前年同期の4.5％→3.7％に悪化した。 ※26年2月期(9ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同