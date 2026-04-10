ジンズホールディングス [東証Ｐ] が4月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比6.2％減の48.9億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の128億円→126億円(前期は121億円)に1.6％下方修正し、増益率が6.3％増→4.6％増に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益