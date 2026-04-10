ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ [東証Ｓ] が4月10日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年2月期の連結最終損益は1億7300万円の黒字(前の期は2億7600万円の赤字)に浮上し、27年2月期の同利益は前期比27.2％増の2億2000万円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結最終損益は7700万円の黒字(前年同期は3億1100万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-40.0％→16.8％に急改