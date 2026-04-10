安川電機 [東証Ｐ] が4月10日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年2月期の連結最終利益は前の期比38.2％減の352億円に落ち込んだが、27年2月期は前期比33.4％増の470億円にＶ字回復する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比4円増の72円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比15.7％減の96.9億円に減り、売上営業利益率は前年同期の11.0％