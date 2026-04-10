札幌・中央警察署は2026年4月10日、窃盗の疑いで札幌市白石区に住む韓国籍の無職の女（46）を再逮捕しました。女は2月12日午後7時すぎ、中央区北5条西4丁目の地下街にあるドラッグストアで、健康食品1個（販売価格5810円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、女が盗んだのはサプリメントで、棚から商品を手に取ったあと、会計せずに店を後にしたということです。この事件のあと、3月22日に再び女が地下街に現れたた