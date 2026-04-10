山東省日照市五蓮県戸部郷上溝村では、面積約67ヘクタールに広がるサクランボの花が満開を迎えている。山一面を覆いつくすピンク色の花々が、段々畑に沿って層状に広がり、花びらが風に乗って舞い散り、蛇行した山道は「春の花道」へと姿を変えている。人民網が伝えた。自転車で花びらで覆われた小道をゆっくりと走りながら花見を楽しむ人もいれば、カメラを構えて山全体の春景色をレンズに収めようとする人もいる。評判を聞きつけ