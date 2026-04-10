中国では4月10日午後6時に全国の鉄道で貨物列車のダイヤ改正を実施します。都市間列車の運営を最適化し、電子商取引（EC）、宅配便、生活必需品などの物資のタイムリーな輸送により良いサービスを提供します。（提供/CGTN Japanese）