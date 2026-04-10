きのう9日に終映したアニメ『鬼滅の刃』の新作映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）が、公開266日間で観客動員2745万5968人、興収402億1万9000円を記録したことが発表された。昨年8月より海外地域での公開を順次開始し、日本を含む全世界で累計観客動員9852万0310人、総興収1179億1753万9329円（※各月実績（USD）を月間平均仲値で円換算）を記録した。なお、日本を含む全世界累計の記録