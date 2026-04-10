◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハムーソフトバンク(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)現在パ・リーグの1位につけるソフトバンクと、これを1ゲーム差で追う2位日本ハム。10日は両チーム試合がなく、11日からは日本ハムの本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで2連戦がスタートします。その中で初戦となる11日の予告先発が発表。ソフトバンクは上沢直之投手、日本ハムは伊藤大海投手となり、開幕投手同士の対決となりました。上沢投手は