◇プロ野球セ・リーグ DeNA−広島(10日、横浜スタジアム)DeNAと広島の横浜スタジアムで行われる3連戦初戦は雨天中止となりました。先発登板予定とされていたのは、DeNA・東克樹投手と広島・床田寛樹投手。試合開始前から雨が続いており、試合開始予定の2時間前に中止が発表されました。広島は前日9日に行われる予定だったマツダスタジアムの巨人戦も雨天中止と2戦連続となっています。