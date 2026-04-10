お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃん（40）が10日までに自身のXを更新。次男の幼稚園入園を報告し、入園式での父子3ショットを公開した。「今日は下の子の幼稚園入園式でした！」と報告した金ちゃん。「息子2人揃って同じ幼稚園！」とつづり、息子2人との3ショットを公開。息子2人の制服はスタンプで隠したが、金ちゃんはネイビーのスリーピースに赤いネクタイを合わせたコーデを披露。「すくすく育ってくれー！！」とエ