今年5月12日よりフランスで開催される第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に、深田晃司監督作品・松たか子さん主演による映画「ナギダイアリー」が正式出品されることが分かりました。 【写真を見る】【 カンヌ映画祭 】松たか子主演映画「ナギダイアリー」コンペティション部門正式上映決定深田晃司監督「岡山県奈義町産の映画は南フランスの港町の網に引っかかりました」深田監督は「淵に立つ」(2016年／主演：