元フジテレビのアナウンサーで３児ママの中村仁美が、新学期がスタートし、長男（１４）の「中学生最後の１年」がスタートしたことを報告した。「お弁当備忘録」として、「豚汁おにぎり（鮭・明太子）弁当」をアップ。メインがコロッケかトンカツ、豆腐を入れた野菜炒め、煮卵、そして茶色くなりがちな弁当に串に刺した枝豆が乗せてあり、栄養の点からも仕切りとしても彩りとしても大活躍している。この日は午前６時１０分に