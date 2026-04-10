最速158キロを誇るロッテのドラフト1位・石垣元気（健大高崎）が、11日のファーム・リーグ東地区、日本ハム戦で実戦デビューを果たす。先発で1イニングを投げる予定。登板を翌日に控え、石垣は球団広報を通じて「ずっと楽しみにしていた日。緊張はなくて楽しみっていう気持ちしかないです」と意気込んだ。最大の武器は直球で「自分が自信を持っているストレートがどこまで通用するのかが気になりますし、明日は先発投手なの