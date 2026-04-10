ロッテは10日、11日の日本ハム二軍戦でドラフト1位・石垣元気（健大高崎高）が登板予定であると発表した。石垣元気は球団を通じて「ずっと楽しみにしていた日なので、緊張はなくて楽しみっていう気持ちしかないです。自分が自信を持っているストレートがどこまで通用するのかが気になりますし、明日は先発投手なのでどれだけ良いテンポで投げれるかが大事だと思うのでその2つを大事にして投げれたらいいかなと思います」とコメ