【「リアルゴールド」×「ストリートファイター」コラボキャンペーン】 開催期間：4月13日～12月27日 コカ･コーラシステムは、エナジードリンクブランド「リアルゴールド」において、対戦格闘ゲームシリーズ「ストリートファイター」とコラボレーションしたキャンペーンを4月13日より開催する。 本コラ