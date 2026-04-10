Image: KONSTANTIN CHAYKIN コンスタンチン・チャイキンといえば、ユニークな顔をモチーフにしたデザインの時計を多くリリースしているロシアの独立時計師ブランド。JOKERやNINJAなどのモデルは、ちょっとユーモアとクセのあるデザインですが、時計師としての実力は折り紙つき。複雑機構にも果敢にチャレンジしています。2024年にはケース厚わずか1.65mmの「ThinKing」をリリース。世界中の