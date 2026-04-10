朝日新聞社広報部が2026年4月9日、角田克社長が人工知能（AI）を積極的に取り入れる方針を示したことを巡って、AIに関する同社の考え方をXで説明した。「AIはあくまで人間を補助する役割とし、最終的な判断と責任は人間が担う」という同社の原則に基づき、今後も取材・報道に取り組むとしている。「最終的な判断と責任は人間が担う」SNS上では、日本経済新聞が7日に報じた「朝日新聞社長『AI全振り』宣言スーパー記者構想の狙い