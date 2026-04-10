新年度・新生活が始まる春へ向けて、バッグを新調したいミドル世代へ。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、高級感のあるレザー調素材を使用した「高見えバッグ」をご紹介します。バイカラー配色がおしゃれで可愛いバッグや、トレンドのスカーフ付きデザインがフェミニンなバッグなどが登場。A4サイズが入る収納力、小物整理しやすいポ