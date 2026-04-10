2026年4月4、5日に実施されたJNNの世論調査で、高市内閣の支持率は71・5％と依然として高い。こうしたサナエ人気をバックに、高市首相は国旗損壊罪、スパイ防止法、改憲など、「国論を二分する政治テーマ」に前のめりだが、弱点はないのか。TBSスペシャルコメンテーター・星浩氏は4月9日放送の「Nスタ」（TBS系）で、二つの「弱さ」を指摘した。厳しい質問を避けているまず、「逃げない」「ぶれない」を自負している高市首相だが、